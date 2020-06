Hat Aleksandar Petrovic (29) etwa nie auf eine Aussprache mit Dijana Cvijetic (26) bestanden? Statt Kribbeln im Bauch herrschte zwischen den beiden Singles auf Love Island ordentlich Zoff: Während der Maschinenbauingenieur von Dijanas Flirt mit Danilo Cristilli (23) genervt war, warf die Blondine Aleks vor, ein falsches Spiel zu spielen. Nach der Show gingen die beiden getrennte Wege. Doch sind die Wogen inzwischen geglättet? Im Promiflash-Interview verriet Aleks, dass er gar keine Versöhnung wollte!

"Wir haben uns nie darüber ausgesprochen, da ich nach der Show kein Interesse an einer Aussprache mit ihr hatte", gestand Aleks gegenüber Promiflash. Dijana habe bei einigen Veranstaltungen zwar das Gespräch mit dem aktuellen Are You The One?-Kandidaten gesucht, doch der Hottie habe sie stets abgeblockt. "Mittlerweile ist Gras drüber gewachsen", erklärte der 28-Jährige. Dennoch sei er gespannt, wie er sich fühlen wird, wenn er die damalige Situation im Rahmen der Wiederholungsfolgen im TV zu sehen bekommt.

Am angespannten Verhältnis zwischen Dijana und Aleks hat sich seit dem Auszug aus der TV-Villa aber offenbar nichts geändert. Beide Parteien bleiben auf Abstand und haben keinen Kontakt. "Ich möchte mit falschen Menschen nichts zu tun haben", stellte Aleks klar.

Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic, Influencer

Anzeige

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, Influencerin

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Aleksandar Petrovic, Ex-"Love Island"-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de