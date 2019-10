Dijana Cvijetic schießt bei Love Island zurück! Schon kurz nach der Rückkehr der Blondine in die Liebes-Villa krachte es zwischen ihr und Couple-Partner Aleksandar Petrovic (28) heftig. Obwohl sie sich für Aleks entschieden hatte und dessen Flirt Dana Feist deshalb ihre Koffer packen musste, turtelte Dijana lieber mit Vollblutitaliener Danilo Cristilli weiter durch die Show. Weil Aleks sie daraufhin mit Fake-Vorwürfen konfrontiert hatte, gerieten die beiden ziemlich aneinander. Jetzt kontert die Beauty – und wirft ihrem Ex-TV-Freund vor, dass auch er ein falsches Spiel spielen soll.

"Er zeichnet ein Herz ins Kissen, weil heute Paarungs-Zeremonie ist, und zeigt ihr das und sagt: 'Die Message ist glaube ich rübergekommen'. Will der uns verarschen?", wetterte Dijana während der gestrigen Folge gegen den Hottie. Weil er sich kurz vor der anstehenden Verkupplungsrunde plötzlich für Neuling Laura interessiert hatte, unterstellte die 25-Jährige ihm, es gar nicht ernst zu meinen. "Damit hat er bewiesen, dass er es taktisch gemacht hat. Er will einfach hierbleiben", war sich die Ex-Miss-Universe sicher.

Die Fans sind allerdings anderer Meinung und stellten sich auf die Seite des Maschinenbauingenieurs. "Dijana ist so eine verlogene Schlange. Was war das gerade eben für 'ne miese Show? Laura hat sich doch zu Aleks gesetzt, während er schon mit dem Kissen beschäftigt war", äußerte sich ein User via Twitter zu der Szene und war sauer, dass die Schweizerin ihrem ehemaligen Flirt sein Glück nicht gönnte.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II / Magdalena Possert Dijana und Danilo im Sprechzimmer

RTL II Aleks und Dijana bei "Love Island" 2019

RTL II Laura und Aleks

