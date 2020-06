Sie spielen in einem neuen Musikvideo ein heißes Pärchen – doch im echten Leben soll nichts zwischen ihnen laufen: DSDS-Bekanntheit Momo Chahine und Love Island-Sternchen Melissa (24). Am vergangenen Freitag brachte der Sänger seine zweite eigene Single raus. Im zugehörigen Musikclip zu "Santa Monica" knistert es ordentlich zwischen Momo und Melissa – kein Wunder, dass bei den Fans da die Hoffnung auf ein neues Traumpaar geweckt wird! Die Reality-TV-Beauty bekommt das nicht zum ersten Mal mit, wie sie Promiflash erzählt.

"Wir hören das wirklich ziemlich oft, sind jedoch nur gute Freunde", reagierte sie auf die Gerüchte im Promiflash-Interview. Für sie sei es kein Problem gewesen, mit Momo vor der Kamera ein Pärchen zu geben, denn: "Ich mag ihn sehr und wollte ihn gerne dabei unterstützen." Zwischen den beiden habe von Anfang an Harmonie geherrscht, weswegen sie auch so gerne Teil des Musikvideos gewesen sei.

Melissa kann sich auch in Zukunft vorstellen, öfter in Clips von Musikkünstlern mit dabei zu sein – unter einer Bedingung, wie sie verriet: "Wenn ich mit der Person harmoniere und ich den Song mag, warum nicht. Ich denke jedoch, vorerst bin ich erst mal happy mit dem jetzigen Video." Wie findet ihr es, dass Melissa so gelassen mit den Gerüchten umgeht? Stimmt ab.

Instagram / momochahine Das Cover von Momo Chahines Song "Santa Monica"

Instagram / melissadamilia Melissa, Influencerin

Instagram / melissadamilia Melissa, Ex-"Love Island"-Kandidatin



