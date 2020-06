Momentan könnte es für Amira (27) und ihren Mann Oliver Pocher (42) wohl kaum besser laufen. Die beiden haben nicht nur einen eigenen Podcast, mit dem sie erfolgreich durch die deutschen Autokinos ziehen – auch ihre TV-Show "Pocher - gefährlich ehrlich!" kam bei den Zuschauern gut an und geht schon in wenigen Tagen in die nächste Runde. Auf diesen Lorbeeren will sich das Paar allerdings nicht ausruhen, vor allem Amira hat auch abseits des Rampenlichts große Zukunftspläne.

Im gemeinsamen Pärchen-Podcast Die Pochers hier! plaudern die 27-Jährige und der Comedian aus dem Beziehungsnähkästchen. In der aktuellen Folge verrät Oli beispielsweise, dass seine Frau eine große Bereitschaft zum Geldausgeben hat. Um sich gewisse Dinge leisten zu können, schuftet sie allerdings auch fleißig. "Ich habe auch immer gesagt, dass ich Immobilien kaufen werde, das ist mein Ziel. Dann habe ich jetzt auch zwei Firmen, die ich gerade am Gründen bin, an einer bin ich beteiligt, an der anderen bin ich Geschäftspartnerin und da sind einige Dinge, die jetzt so langsam kommen", gibt die Make-up-Artistin preis.

Als wäre das nicht schon genug, setzt sich Amira außerdem für eine extrem wichtige Angelegenheit ein, die ihr vor allem als Mama am Herzen liegt. Sie sagt den Kinderprofilen auf Instagram und Co. den Kampf an und versucht unter anderem anderen Promi-Müttern vor Augen zu führen, wie gefährlich die Kids-Accounts im Netz sind.

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver Pocher und seine Frau Amira bei "Pocher – gefährlich ehrlich!"

Instagram / amirapocher Amira Pocher im April 2020

Instagram / amira_m.aly Amira Pocher im Dezember 2019



