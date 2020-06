Jenny Frankhauser (27) lässt ihre Fans tief blicken! Die Schwester von Daniela Katzenberger (33) versorgt ihre Community im Netz regelmäßig mit den neusten Inhalten rund um die Themen Beauty und Mode. Dass sie sich dabei gelegentlich auch mal etwas freizügiger zeigt, ist kein Geheimnis mehr. Nun hat Jenny ihren Abonnenten ein besonders heißes Outfit vorgestellt: Sie trägt einen sexy Badeanzug – dessen Muster an die Kleidung einer bekannten Zeichentrickfigur erinnert!

Auf Instagram teilte die 27-Jährige nun ein Bild von sich in einem roten Badeanzug mit schwarzen Flecken. In der Bildunterschrift witzelte sie: "Hat jemand Fred Feuerstein gesehen?" – und tatsächlich: Jennys Schwimmbekleidung sieht dem Outfit der Zeichentrickfigur aus der Steinzeitserie "Familie Feuerstein" verdächtig ähnlich. Die Fans der gebürtigen Ludwigshafenerin sind von dem Look offenbar mehr als begeistert. Unter dem Beitrag häufen sich positive Kommentare wie "Granate", "Heiß" oder "Tolles Outfit, gefällt mir sehr gut".

Schon vor wenigen Wochen hat Jenny ihre Anhänger mit einem Bikini-Pic umgehauen. Zu dem Zeitpunkt fiel ihre Wahl jedoch auf ein etwas schlichteres Exemplar: Sie posierte in einem einfarbig schwarzen Zweiteiler.

ActionPress Fred Feuerstein und Barney Geröllheimer aus der Serie "Familie Feuerstein"

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser im Juni 2020



