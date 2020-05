Wunderbare Baby-Überraschung für Gianluca Vacchi: Der Instagram-Star bekommt noch mal Nachwuchs! Der 52-Jährige wurde vor rund vier Jahren mit seinen coolen Tanzvideos auf Social Media als tanzender Millionär bekannt. Meistens schwingt der Italiener aber nicht solo das Tanzbein in seinen Videos – oft hat er eine heiße Begleitung zur Seite. Seit über zwei Jahren tänzelt Gianluca allerdings nur noch mit einer Frau durchs Leben: Modelschönheit Sharon Fonseca (25). Und schon bald können er und seine Partnerin als Trio auftreten. Gianluca und Sharon erwarten ihr erstes gemeinsames Kind!

Mit Freudentränen in den Augen verkündete Gianluca an der Seite seiner Liebsten die freudige Botschaft auf seinem Instagram-Account: "Ich freue mich, euch heute mitteilen zu dürfen, dass Sharon und ich ein Baby erwarten. Und sie wird die Mutter sein, die ich mir immer für mein Kind gewünscht habe." Der Tanz-Star hat sogar schon ein Bild veröffentlicht, auf dem seine Freundin ihren kleinen Babybauch in die Kamera hält. Auf dem Schnappschuss blicken sich die Bald-Eltern total verliebt in die Augen.

Für Gianluca ist es nicht das erste Kind. Er ist bereits Vater einer erwachsenen Tochter namens Ginevra, die aus einer früheren Beziehung stammt. Die beiden pflegen ein gutes Verhältnis – und teilen öfter im Netz innige Papa-Tocher-Aufnahmen.

Anzeige

Instagram / gianlucavacchi Gianluca Vacchi und Sharon Fonseca

Anzeige

Instagram / gianlucavacchi Sharon Fonseca und Gianluca Vacchi

Anzeige

Instagram / gianlucavacchi Gianluca Vacchi mit seiner Tochter Ginevra



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de