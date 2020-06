Natalia Osada (30) hat eine ganz besondere Diät-Motivation! Vor wenigen Tagen wandte sich die Reality-TV-Bekanntheit mit einem ehrlichen Geständnis an ihre Fans: Sie fühlt sich aktuell nicht wohl in ihrem Körper! Die Ex-Freundin von Bastian Yotta (43) hat nämlich in den vergangenen drei Jahren 25 Kilogramm zugenommen. Den überflüssigen Pfunden will Natalia nun den Kampf ansagen. Der Grund dafür? Die einstige Adam sucht Eva-Kandidatin wird schon bald heiraten – und will in ihrem Traum-Kleid eine gute Figur machen!

Gegenüber Promiflash plauderte Natalia nicht nur aus, dass sie sich schon mitten im Abnehmprozess befindet, sondern auch, warum sie mit der Ernährungsumstellung begonnen hat. "Meine Leben war wie eine Achterbahn. In den letzten zwei Jahren hat sich sehr viel verändert und ich versuche nun, in allem und vor allem in mir die Mitte zu finden", erklärte die 30-Jährige ihr Ziel. Sie wolle weder zu viel, noch zu wenig Kilos auf den Rippen haben. Der Hauptbeweggrund ist aber wohl noch ein anderer: "Vor allem möchte ich in mein Traumhochzeitskleid passen!", offenbarte sie.

Bereits seit November 2018 ist die Wahl-Brünette mit ihrem Liebsten Jiorgos Triadis verlobt. Ursprünglich wollte das Paar sich im Mai 2020 das Jawort geben – nun scheinen die beiden die Feierlichkeiten doch noch einmal ein wenig nach hinten verschoben zu haben. Sobald es so weit ist, werden die Fans aber wohl früher oder später davon mitbekommen, schließlich kündigte Natalia im Promiflash-Interview Ende vergangenen Jahres noch an: "Es wird nicht nur eine Hochzeit geben. Es wird jetzt öfter gefeiert. Wir lieben uns und das wollen wir zelebrieren." Auch eine TV-Heirat wollte sie damals nicht ausschließen.

