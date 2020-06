Iris Klein (53) und ihr Peter sind einfach ein unschlagbares Duo! Die Mutter von Daniela Katzenberger (33) hat vor fast zwei Jahrzehnten ihre Liebe fürs Leben gefunden und ist auch heute noch verliebt wie am ersten Tag. Mit ihrem Ehemann geht das TV-Gesicht seither in jeder Lebenslage durch dick und dünn – und genau aus diesem Grund widmet die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin ihrem Gatten liebevolle Worte im Netz.

Via Instagram veröffentlichte die 53-Jährige ein niedliches Pärchenbild von sich und ihrem Peter. In ihrem Beitrag machte sie deutlich, wie sehr sie ihren Gatten liebe und was ihr Liebesgeheimnis sei: "Wir sind 18 Jahre ein glückliches Paar und unser Geheimrezept ist unser Humor", schrieb die Reality-Bekanntheit. Ihren Liebespost versah sie zusätzlich noch mit etlichen Hashtags wie #durchdickunddünn, #durchhalten, #immerandeinerseite, #wirrockendasding, #thinkpositive, #stayhappy, #wir2 und #happy.

Dass das Paar auch schon einige Höhen und Tiefen erlebt hat, hatte Iris erst kürzlich bewiesen: Sie hatte sich nämlich noch ein Kind von ihrem Peter gewünscht, doch dieser Wunsch sollte nie in Erfüllung gehen. "Ich musste meine Gebärmutter vor vielen Jahren entfernen lassen", hatte sie in ihrer Instagram-Story gestanden.

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein

Instagram / iris_klein_mama_ Daniela Katzenberger, Sophia Cordalis und Iris Klein

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, TV-Star



