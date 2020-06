Können sich Cedric Beidingers Fans bald auf freizügige Tanzeinlagen von ihm freuen? Der Mainzer gewann nicht nur den Big Brother-Titel – sondern während seiner Zeit im Haus auch zahlreiche Fans dazu, die gar nicht genug von ihm bekommen können! Nach dem Finale bot das Fitnessmodel seinen Supportern auch einen heißen Anblick: In der Aftershow tanzte der 26-Jährige bei der Stripper-Truppe SixxPaxx vor. Ob er bald mit den Jungs auf der Bühne performen wird, war bislang unklar. Jetzt liegen Promiflash erste Hinweise vor, dass der Hottie vielleicht schon bald ein echter SixxPaxx-Star sein könnte!

Fotos, die Promiflash vorliegen, zeigen Cedric am Wochenende in einem Berliner Restaurant – und das in Begleitung von David Farell. Der heiße Muskelmann ist nicht irgendjemand, sondern der Kapitän der SixxPaxx. Ob sich die beiden wohl getroffen haben, um über Cedrics mögliches Engagement zu plaudern? Auf den Bildern scheinen sich die beiden zumindest schon mal toll zu verstehen!

Aber was denkt eigentlich die SixxPaxx-Truppe über den Vielleicht-Neuzuwachs? Im Promiflash-Gespräch im Mai offenbarte der Manager: "Er ist erstens attraktiv und kommt sehr gut an. Er ist ein Kämpfer, der auch hinter der Sache steht. [...] Das ist genau das, was ihn auch interessant mach."

© SAT.1/Arya Shirazi "Big Brother"-Kandidat Cedric

Promiflash David Farell und Cedric Beidinger

Wehnert, Matthias / ActionPress Marc Terenzi mit den SixxPaxx im November 2019



