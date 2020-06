Wieso wollten Nicolas Puschmann (29) und sein Partner Lars Tönsfeuerborn (30) nicht bei Das Sommerhaus der Stars mitmachen? In der ersten Staffel der homosexuellen Datingshow Prince Charming lernte sich das Paar kennen und lieben. Auch acht Monate nach dem großen Finale sind der Prinz und sein Liebster noch immer ein Paar. Ob sich die beiden Turteltauben vorstellen könnten, schon bald in einem weiteren TV-Format mitzuwirken? Bei der kommenden Realityshow in der VIP-Villa möchte das Pärchen jedenfalls nicht dabei sein – und das aus einem bestimmten Grund!

"Viele hatten ja gehofft, dass man uns im Sommerhaus findet", erklärte Lars in der neuen Folge des gemeinsamen Liebespodcasts Ausdauersport Liebe. Er und Nicolas verbringen die Zeit allerdings lieber in ihren eigenen vier Wänden mit Fokus auf ein neues Projekt: "Anstatt uns mit anderen komischen Leuten in eine Hütte zu sperren, gehen wir einfach mal ins Audioformat", stellte der Rotschopf klar. Ab sofort erscheint jeden Dienstag eine neue Folge, in der die beiden jeweils eine von 36 Fragen zum Thema Liebe beantworten wollen.

Auch wenn sich viele Fans das Paar auch in der TV-Villa hätten vorstellen können – "Das Sommerhaus der Stars" ist nun ohnehin schon ausgebucht. Neben Henning Merten und Denise Kappés (29) belegen auch Goodbye Deutschland-Paar Caro und Andreas Robens, YouTube-Couple Lisha und Lou, Georgina Fleur (30) und ihr Verlobter, DSDS-Star Annemarie Eilfeld (30) mit ihrem Liebsten, Schauspielerin Diana Herold (46) mit ihrem Partner, Hypnotiseur Martin Bolze (62) mit Freundin sowie Ex-Bachelor Andrej Mangold (33) mit seiner Jennifer Lange (26) die Betten.

