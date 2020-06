Eine Rede über die Fantasie in einem Kinderspielhaus! Derzeit verbringen Herzogin Camilla (72) und Prinz Charles (71) die Isolation auf ihrem Landgut Birkhall in Balmoral. Nachdem bereits der Thronfolger in einem Video den Blick auf den prächtigen Hauseingang freigab, zeigte nun auch die Duchess of Cornwall einen weiteren Teil des Anwesens: Für ihre Rede wählte sie als Location das sogenannte Wendy House der Queen (94)!

Eigentlich sollte Camilla im Buckingham Palace den zehnten Jahrestag des Kurzgeschichtenwettbewerbs 500 Words (zu Deutsch: 500 Wörter) feiern. Doch dies wurde aufgrund der aktuellen Lage abgesagt und zu einer virtuellen Preisverleihung umfunktioniert. Im Zuge dessen richtete die Ehefrau von Charles einige verzaubernde Worte über die Macht der Fantasie an die Kinder, die es bis ins Finale geschafft hatten. "Dieses Jahr waren wir vielleicht zu Hause eingesperrt, aber niemand kann die Fantasie einschränken. Ich bin wieder einmal überwältigt von eurer Genialität und eurer Kreativität", meinte sie in dem Video für BBC Radio 2. Passend dazu befand sie sich im ehemaligen Spielhaus von Königin Elizabeth II, das für sie und ihre Schwester Margaret (✝71) gebaut wurde, als sie selbst noch Kinder waren.

Auf Instagram zeigten sich die Fans begeistert von Camillas liebem Gruß: "Wie schön! So eine tolle Rede", kommentierte ein Follower. Ein anderer witzelte, nachdem sich die Herzogin selbst als Feen-Großmutter bezeichnete: "Wundervolle Worte. Sie sind eine sehr majestätische Feen-Großmutter."

Getty Images Prinzessin Margaret und Queen Elizabeth 1933

Getty Images Camilla, Herzogin von Cornwall, März 2020

Getty Images Camilla, Herzogin von Cornwall, März 2020

