Was für ein eindrucksvolles Anwesen! Aufgrund der aktuellen Lage befinden sich auch Prinz Charles (71) und seine Camilla (72) in Isolation. Diese verbringen sie gemeinsam in ihrer Residenz "Birkhall" auf dem Landgut Balmoral. In den letzten Wochen bekamen die Fans des königlichen Paares immer wieder Einblicke, wie es bei den beiden zu Hause aussieht: Der große Vorgarten und der edle Eingang können sich alle Male sehen lassen!

In einem Video, das anlässlich des 80. Jahrestages der Schlacht von St. Valery-en-Caux auf dem Twitter-Kanal "Clarence House" veröffentlicht wurde, stand der Thronfolger vor seinem stilvoll gestalteten Domizil. Die Eingangstür in Mintgrün stach dabei besonders ins Auge, da sie sich von der cremefarbenen Fassade abhob. Unter der kleinen Überdachung, die auf vier hölzernen Balken steht und in einem hellen Blau gestrichen ist, stehen außerdem zwei Stühle, auf denen er und seine Ehefrau bestimmt gerne ihren nachmittäglichen Fünf-Uhr-Tee genießen. Am meisten liebt der Herzog von Cornwall allerdings die riesige Gartenanlage, um die er sich, wenn es seine Zeit zulässt, gerne selbst kümmert: "Es ist so ein besonderer Ort, vor allem, da er von meiner Großmutter geschaffen wurde. Es ist der Garten meiner Kindheit und alles, was ich getan habe ist, ihn ein bisschen schöner zu machen", verriet er gegenüber dem Country Life-Magazin.

Das Landschlösschen ist seit 2002 im Besitz des Prinzen, nachdem er es von seiner Oma Queen Mum geerbt hatte. Charles' Großmutter selbst bezeichnete es als "little big house" (zu Deutsch: Kleines großes Haus). Dieses wurde bereits 1715 erbaut und dann 1852 von Prinz Albert erworben. Seitdem gehört es der britischen Königsfamilie.

Anzeige

ActionPress Camilla und Prinz Charles vor ihrem Haus "Birkhall"

Anzeige

Getty Images Die Queen Mother und Prinz Charles, August 2000

Anzeige

Getty Images Queen Mum und Prinz Charles, Juni 1999



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de