Alles verprasst? Vor fast fünf Jahren wurde Leon Windscheid dank 15 richtig beantworteter Fragen zum Millionär. Bei Günther Jauchs (63) Quizshow Wer wird Millionär knackte der Münsteraner als jüngster Sieger überhaupt den Jackpot und nahm das Preisgeld von einer Million mit nach Hause. Doch was hat Leon eigentlich mit dem Gewinn gemacht? So viel ist sicher: Auf seinem Konto war das Geld nicht lange.

"Ein Jahr nach meinem Gewinn hatte ich nichts mehr auf dem Konto. Ich habe das Geld in ein Haus und die MS Günther investiert", meint der Unternehmer im Gespräch mit Bild. Das bedeute aber nicht, dass er das Geld einfach so verprasste, vielmehr habe er seinen Gewinn einfach gut investiert. "Wenn ich beides verkaufen würde, könnte ich das Geld aber wieder zurück aufs Konto holen. Es ist also besser angelegt, als wenn ich mir einen teuren Sportwagen oder eine Uhr gekauft hätte", erklärt er seinen Business-Plan.

Die Geschäftsführung seines eigenen Bootes, das den Namen von Quizmaster Günther Jauch trägt, hat der 34-Jährige selbst nicht mehr inne. Er konzentriert sich aktuell mehr auf seinen Podcast und sein Bühnenprogramm und arbeitet sogar an einem Buch. "Aber ich bin häufig privat als Gast an Bord und bespreche jede Woche mit dem Team die Veranstaltungen, die wir planen", betont Leon.

Anzeige

Hein Hartmann / Future Image/ ActionPress Leon Windscheid, "Wer wird Millionär?"-Gewinner

Anzeige

Instagram / leonwindscheid Leon Windscheid auf der MS Günther

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Leon Windscheid, "Wer wird Millionär?"-Gewinner



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de