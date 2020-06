Er ist ein echter Mini-Fashion-Guru! Chris Brown (31) ist nicht nur Sänger, sondern auch Vater von zwei Kindern: Seine Tochter Royalty kam bereits 2014 auf die Welt. Vor rund sechs Monaten wurde er dann noch einmal Papa: Seitdem dreht sich alles um den kleinen Aeko. Dass man auch als Baby modebewußt sein kann, zeigt nun der neueste Schnappschuss des Sprösslings: Die Designerjacke ist allerdings gar nicht günstig!

Auf Instagram postete der "More"-Interpret kürzlich ein paar niedliche Fotos seines Sohnes. Schnell war zu erkennen: Der Kleine kann schon genauso posen wie sein Papi – und die richtigen Klamotten trägt er auch! Ganz stilvoll in Turnschuhen von Nike, einer schwarzen Jogginghose und einer Jacke aus dem Modehaus Burberry, die schlappe 370 Euro kostet, grinst Aeko schelmisch in die Kamera. Auch seine Mutter Ammika Harris teilte eines der Bilder mit ihren Fans. Diese sind total vernarrt in den kleinen Frechdachs. "Er ist der süßeste Kerl, den ich jemals gesehen habe", kommentierte ein Follower den Beitrag. Andere stellten außerdem fest: "Er ist schon so groß geworden!"

Dass Chris in seiner Rolle als Papa vollkommen aufblüht, zeigte er in der Vergangenheit immer wieder mit eindrucksvollen Beweisen der Liebe für seine Kinder. Erst vor Kurzem ließ er sich den Namen seines jüngsten Sprosses auf die Wade tätowieren. Zum sechsten Geburtstag seines Töchterchens gratulierte er ihr mit den liebevollen Worten "Du bist der beste Teil von mir, du Königin."

Instagram/chrisbrownofficial Chris Browns Sohn Aeko, Juni 2020

Instagram / chrisbrownofficial Chris Brown mit Sohn Aeko Catori

Getty Images Chris Brown und Royalty Brown im Jahr 2017

