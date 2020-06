Dieses Throwback-Pic ist einfach putzig! Victoria Beckham (46) ist eigentlich für ihre kühle Art bekannt. Wenn die Modedesignerin den roten Teppich betritt oder sich bei öffentlichen Auftritten zeigt, wirkt Posh Spice oft sehr ernst. Diese Aura und die passende Mimik sind einfach Teil ihres Images. Nun zeigte sich Victoria mal von einer anderen Seite. Sie verzaubert mit einem Schnappschuss aus ihrer Kindheit die Fangemeinde!

Das Instagram-Bild zeigt die Britin als Kleinkind mit Badehose und Mützchen am Strand stehend. Sie schaut ganz erwartungsvoll nach oben. In der Hand hält das Mädchen eine Sandschaufel. Das Nostalgie-Pic kommentierte die Stilikone mit den Worten: "Einen fröhlichen Welttag der Ozeane. Die kleine Victoria liebte schon immer das Wasser." Anscheinend möchte die Fa­shio­nis­ta auf diesen bestimmten Tag mit einem besonderen Foto von sich aufmerksam machen. Die Fans der 46-Jährigen sind begeistert von dem niedlichen Bild: Sie kommentieren den Beitrag mit jeder Menge Herz-Emojis.

Das ist nicht das erste Mal, dass die Frau von David Beckham (45) in Erinnerungen an ihre Kindheit schwelgt. Im April lud Vic ein Kinderfoto von sich hoch, auf dem sie gekleidet in einem rot-schwarzen Regenmantel, mit passendem Hut, Gummistiefeln und weißen Socken, ganz damenhaft in Richtung Kamera schaut. "Ich habe letzte Nacht ein paar alte Babyfotos durchstöbert", schrieb die Designerin damals zu ihrem Pic.

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham als Kind

Getty Images Victoria Beckham, Sängerin

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham, 2020

