Mode war anscheinend schon immer Victoria Beckhams (46) Leidenschaft! Die Frau von Fußball-Star David Beckham (44) wurde in den Neunzigern durch die Girlband Spice Girls bekannt und feierte mit ihrer Musik große Erfolge. Doch nachdem sich die Gruppe aufgelöst hatte, schlug Vic einen neuen Karriereweg ein: Sie startete 2008 als Designerin durch. Dass sie schon immer ein Händchen für Fashion hatte, zeigt nun auch ein altes Kinderbild von der Britin.

"Ich habe letzte Nacht ein paar alte Babyfotos durchstöbert", schrieb Vic zu einem der Throwback-Pics auf Instagram. Gekleidet in einen rot-schwarzen Regenmantel, mit passendem Hut, Gummistiefeln und weißen Socken schaut sie als kleines Mädchen ganz ladylike in die Kamera. Ob diese Aufnahme Victoria wohl zu ihrer Herbst-Kollektion 2012 inspirierte? Zu dem Post fügte sie jedenfalls das Bild einer ihrer früheren Fashionshow hinzu – und darauf trägt das Model einen verdächtig ähnlichen Look. "Seltsam", witzelte die Vierfach-Mama in dem Beitrag.

In Sachen Mode scheint Vics Tochter Harper Seven (8) ganz nach ihrer Mutter zu kommen: Erst vor wenigen Tagen teilte die 46-Jährige ein Video, das die Kleine bei ihren ersten Design-Versuchen zeigt. Harper pimpte eine Sonnenbrille mit Stickern auf – ganz im Stil von Familienfreund Elton John (73).

Anzeige

Getty Images Victoria Beckham bei den British Fashion Awards 2018

Anzeige

Splash News Victoria Beckham im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham mit ihrer Tochter Harper

Habt ihr Victoria auf dem Kinderfoto erkannt? Nein, überhaupt nicht! Ja, direkt! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de