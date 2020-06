Na, erkannt? Hier ein paar kleine Tipps: Er hat seine Karriere in der Disney-Serie "Even Stevens" begonnen. Seinen Durchbruch feierte er aber mit seiner Rolle des Sam Witwicky in der Transformers-Filmreihe. Er hatte allerdings auch einen Auftritt im Musikvideo zu "Elastic Heart" von Sia (44). Außerdem war der Kalifornier sechs Jahre lang mit der britischen Schauspielerin Mia Goth liiert. Welcher Hollywoodstar könnte sich hinter diesem Foto verbergen?

Es ist natürlich kein anderer als Shia LaBeouf (34). Der "The Peanut Butter Falcon"-Darsteller wurde vor Kurzem von Paparazzi bei einem Spaziergang abgelichtet. Auf den Schnappschüssen ist er allerdings nicht alleine zu sehen, sondern in Begleitung von seinem niedlichen braunen Labrador-Mischling. Wie einige Fotos zeigen, geht der 34-Jährige aber nicht einfach nur mit seinem Vierbeiner in Pasadena Gassi – er hält die süße Fellnase liebevoll in seinen Armen. Wahrscheinlich musste er ihn auf Händen tragen, weil der Asphalt für die zarten Pfötchen seines Haustieres zu heiß geworden ist.

Durch die Bilder ist auch bekannt, wohin Shia unterwegs war: Er war auf dem Weg zum Einkaufen. Mit lediglich einer Flasche Saft kam er wieder aus dem Geschäft heraus. Anschließend spazierten der "Freaks und Geeks"-Star und sein Hund wieder nach Hause.

Anzeige

ActionPress Shia LaBeouf bei den Hollywood Film Awards in Beverly Hills im November 2019

Anzeige

MEGA Shia LaBeouf und sein Hund in Pasadena im Juni 2020

Anzeige

MEGA Shia LaBeouf und sein Hund in Pasadena im Juni 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de