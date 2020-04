Haben Shia LaBeouf (33) und Mia Goth ihre vermeintlichen Eheringe wieder aufgesetzt? Die Schauspieler haben mittlerweile eine bewegte gemeinsame Vergangenheit: 2012 lernten sie sich am Set des Films "Nymphomaniac" kennen, die darauffolgenden vier Beziehungsjahre waren bestimmt von Trennungen und Liebes-Comebacks. Nichtsdestotrotz sollen Shia und Mia 2016 in Las Vegas geheiratet und ihre Ehe zwei Jahre später beendet haben. Nun sind sie jedoch zusammen und obendrein mit ihren Ringen gesichtet worden!

Momentan sollen sich Mia und ihr knapp sieben Jahre älterer Vielleicht-Ehemann gemeinsam in Quarantäne befinden. Am Dienstag haben sie ihre Selbstisolation bei einem kurzen Spaziergang unterbrochen. Das zeigen zumindest aktuelle Paparazzi-Bilder, die unter anderem dem Magazin People vorliegen. Und dabei trugen Shia und die gebürtige Britin jeweils einen Ring an der linken Hand. Solch einen hatte der "Fury"-Darsteller schon bei den diesjährigen Oscars am Finger gehabt. Unklar war jedoch, ob es sich um einen Ehering handelte. Die neuen Schnappschüsse werfen erneut viele Fragen auf.

Zum Beispiel haben Shia und Mia nie bestätigt, wieder in einer Beziehung zu sein. Vor zwei Jahren schien es, als hätten Shia und Robert Pattinson (33) ihre Partnerinnen getauscht! Erster war mit FKA Twigs (32) gesehen worden, der Twilight-Star mit Mia. "Shia und Mia haben die Scheidung eingereicht. Die Trennung ist einvernehmlich und alle Details im Zusammenhang mit dem Scheidungsverfahren bleiben privat", hieß es dazu damals in einem Statement. Und um das Verwirrspiel perfekt zu machen: Nach der vermeintlichen Trauung vor vier Jahren, die auch live im Internet übertragen wurde, tauchte keine Heiratsurkunde auf.

Getty Images Mia Goth und Shia LaBeouf im Oktober 2014

Getty Images Shia LaBeouf im Februar 2020

Getty Images Mia Goth im Januar 2020



