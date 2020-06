Diese Nachricht dürfte die Herzen eingefleischter GZSZ-Fans höherschlagen lassen! Seit 2015 verkörpert Valentina Pahde (25) in der RTL-Vorabendserie Jo Gerners Enkelin Sunny Richter. Die erlebte schon so einige Höhen und Tiefen und entwickelte sich durch ihre häufig naive, aber sehr liebenswerte Art schnell zu einem Lieblingscharakter der Fans. Letztere dürfen sich nun auf noch mehr Abenteuer der Blondine freuen: Valentinas GZSZ-Rolle bekommt nämlich eine eigene Show!

Wie RTL.de berichtet, beginnen in Kürze die Dreharbeiten zur neuen TVNow-Serie "Sunny – Wer bist Du wirklich?". Darin werde die gleichnamige Protagonistin für eine Fotografie-Masterclass zeitweise von ihrer Wahlheimat Berlin zurück nach München kehren. Sunny wolle sich während ihres Aufenthaltes in Bayern über sich selbst und ihre Lebensziele klar werden – erlebt dabei aber einige dramatische Situationen. Unter anderem komme es auf einer Party zu einem Todesfall – an den könne sich Sunny am nächsten Tag aufgrund eines Filmrisses jedoch kaum noch erinnern und müsse sich die Geschehnisse deshalb zusammenreimen.

Manuel Meimberg, der Produzent und Showrunner der Serie, erklärte gegenüber RTL: "Wir verlassen mit unserer Hauptfigur die bekannte Welt von GZSZ und tauchen in einen Genre-Mix aus Guilty Pleasure, Mystery und Young Adult. Das ist spannend, unterhaltsam, sexy – und vor allem relevant." In der neuen Show würden Seiten von Sunny gezeigt, die bislang noch niemand kenne.

