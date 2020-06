Auch die schwedischen Royals sind in Feierlaune! Während der heutige Tag in Großbritannien ganz im Zeichen von Geburtstagskind Prinz Philip (99) – dem Ehemann der Queen (94) – steht, wird im Norden Europas der Ehrentag einer anderen königlichen Bekanntheit gefeiert: Auch Prinzessin Madeleine von Schweden ist am 10. Juni geboren und wird heute 38 Jahre alt. Zu ihrem Geburtstag postete der Palast jetzt ein Foto, auf dem die Brünette in die Kamera strahlt.

"Heute wird die Königliche Hoheit, Prinzessin Madeleine, 38 Jahre alt", schrieb das schwedische Königshaus auf seiner offiziellen Instragam-Seite zu einem Bild von der Beauty. Dass die dreifache Mutter auf die 40 zugeht, ist ihr auf dem Foto nicht anzusehen: Die royale Lady strahlt bis über beide Ohren in die Kamera und scheint sich total wohl in ihrer Haut zu fühlen. Unter dem Geburtstagsbeitrag häufen sich zahlreiche Glückwünsche für die Tochter von König Carl XVI. Gustaf (74) und Königin Silvia (76).

Doch nicht nur auf dieser neuen Aufnahme posiert das Mitglied der schwedischen Königsfamilie superglücklich vor der Linse: Erst vor wenigen Tagen entzückte Madeleine ihre Fans mit einem süßen Schnappschuss von sich und ihren Kids. Zum Nationalfeiertag hielten alle vier Mini-Landesflaggen in der Hand.

Sara Friberg, Kungl. Hovstaterna / Sara Friberg, The Royal Court of Sweden Prinzessin Madeleine von Schweden

Charles Lidbom Prinzessin Madeleine von Schweden

Facebook / PrincessMadeleineOfSweden Prinzessin Madeleine mit ihren Kindern am schwedischen Nationalfeiertag



