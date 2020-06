Das lässt sich Gerda Lewis (27) nicht gefallen! Die Blondine zieht die Aufmerksamkeit immer wieder auf sich. Die einstige Bachelorette muss momentan ziemlich viel Kritik einstecken: Vor Kurzem ging es um einen freizügigen Anti-Rassismus-Post, den sie einige Zeit später wieder löschte – jetzt ist sie erneut das Gesprächsthema im Netz: Ein User unterstellt Gerda, dass sie regelmäßig zu tief ins Glas schaue.

"Du behauptest in deiner Story, dass du kaum Alkohol trinkst. Ganz klar, du trinkst doch fast jeden Abend Wein", schrieb ein Follower unter Gerdas neuen Instagram-Post – das sei nicht gerade wenig Alkohol. Das ließ die 27-Jährige nicht auf sich sitzen und konterte: "Am Wochenende sind ein bis zwei Gläser für mich nicht viel." Sie verstehe den Vorwurf nicht, da es sich ihrer Meinung nach dabei um keinen übermäßigen Alkoholkonsum handele. "Ich war bis jetzt einmal im Beachclub und habe ein Radler getrunken, was ist dein Problem?", fragte sie den User.

Doch nicht nur ihre Follower haben Gerdas Beiträgen gelegentlich etwas auszusetzen: Auch Oliver Pocher (42) entpuppte sich als Kritiker der ehemaligen GNTM-Kandidatin. Grund dafür ist, dass die 27-Jährige sich trotz der aktuellen Gesundheitslage für eine erneute Brust-OP entschieden hatte. "Natürlich... Sie hat sich die T*tten machen lassen", ätzte der 42-Jährige in einem Video.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

ActionPress/Clemens Niehaus / Future Image Oliver Pocher im Mai 2020



