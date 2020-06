Ob Gerda Lewis (27) sich bei diesem neuen Beitrag angesprochen fühlen darf? Oliver Pocher (42) hat offenbar ein neues Opfer: Die Influencerin bekommt derzeit ordentlich Gegenwind von dem Comedian. Zum einen kreidete er ihr an, dass sie sich trotz der aktuellen Lage die Brüste hat machen lassen. Zum anderen kritisierte er ein Foto von Gerda und ihrem Freund Melvin Pelzer, auf dem beide auf ihre nackten Rücken – anlässlich der George-Floyd-Proteste – zugehörige Hashtags geschrieben stehen hatten. Oli bezweifelte daraufhin in einem Video, dass Gerda irgendetwas von der Debatte verstehen würde. Nun veröffentlichte er zusätzlich ein scherzhaftes Bild, das doch sehr an Gerdas – mittlerweile gelöschtes – Posting erinnert!

Olis Instagram-Account ziert nun eine ziemlich freizügige Aufnahme: Nur in einer Unterhose bekleidet steht er vor einer bunten Wand und hält seine Kehrseite in die Kamera, auf der in schwarzer Schrift ebenfalls Hashtags gekritzelt stehen. Die lauteten allerdings "#ichmachesexyfürlikesbeijederaktion" oder "#hierkönnteihrewerbungstehen". Dieses Motiv ähnelt verdächtig dem Beitrag von Gerda. Dieser wurde von ihrer Community derart heftig kritisiert, dass sie ihn sogar von ihrem Profil entfernte. "Bitte unterstützt mich in meiner wichtigen Aktion, die ich hier aufwendig vorbereitet habe, und hinterlasst einen lieben Kommentar... Ich bin nicht kritikfähig und möchte keine Diskussion haben", witzelte Oli zusätzlich in seiner Bildbeschreibung. Ist dies als ein weiterer Seitenhieb zu verstehen?

Gerda hatte zuvor bereits auf Olis ersten Angriff reagiert. Sie kramte ein altes Interview von ihm heraus, das er einst auf dem Wiener Opernball gegeben hatte. Im Beisein von Kim Kardashian (39) scherzte er, dass er später sehr wohl tanzen werden, aber noch auf "N***** in Vienna" warte – eine Anspielung auf einen Hit von Kims Ehemann Kanye West (42) namens "N***** in Paris". Die einstige Bachelorette erklärte dazu, dass diese Situation die "Definition von 'Rassismus'" sei.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

ActionPress/Clemens Niehaus / Future Image Oliver Pocher im Mai 2020

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, ehemalige Bachelorette



