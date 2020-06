Kelly Clarkson (38) macht offenbar wirklich ernst! Vor wenigen Tagen reichte die Sängerin völlig überraschend die Scheidung von Brandon Blackstock (43) ein. Die 38-Jährige und ihr Noch-Ehemann waren beinahe sieben Jahre verheiratet und galten eigentlich als glückliches Paar. Was ist also passiert? Angeblich sollen sich in den vergangenen Wochen unüberwindbare Beziehungsprobleme offenbart haben, als das Ehepaar quarantänebedingt viel mehr Zeit miteinander verbracht hat als sonst. Inzwischen hat Kelly sogar schon ihren Ehering abgelegt – wie jetzt auf aktuellen Fotos zu sehen ist.

Paparazzi lichteten die Musikerin jetzt beim Gassigehen mit ihrem Hund Henry in Los Angeles ab: Die Blondine ist ganz lässig in einen Jumpsuit, ein Longsleeve-Oberteil, Flip-Flops und Sonnenbrille gekleidet – und wirkt auf den Aufnahmen recht abgekämpft. Ebenfalls auffällig an den Bildern: Die vielsagende Leere an Kellys linkem Ringfinger! Offenbar trägt sie ihren ausgefallenen Ehering nicht mehr, ohne den sie zuvor nie aus dem Haus gegangen war.

Übrigens: Genau genommen handelte es sich bei dem hübschen Schmuckstück nicht nur um ihren Ehering, sondern auch um den Verlobungsring, mit dem Brandon im Dezember 2012 um Kellys Hand angehalten hatte. Herzstück des Klunkers war ein fünfkarätiger kanariengelber Diamant. Erinnert ihr euch noch an das Accessoire? Stimmt ab!

Getty Images Kelly Clarkson bei einem Benefizkonzert in Las Vegas im Mai 2019

LISA O'CONNOR/AFP via Getty Images Kelly Clarkson bei den Billboard Music Awards 2018

Kevin Winter/Getty Images Kelly Clarkson im Dezember 2012



