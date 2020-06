Hat die gemeinsame Isolation zum Beziehungsende von Kelly Clarkson (38) und Brandon Blackstock (43) geführt? Die Sängerin reichte vor wenigen Tagen völlig überraschend die Scheidung ein – und das nach fast sieben Jahren Ehe. Dabei galten die beiden bis dahin für viele Fans als absolutes Traumpaar. Aber wie kam es zu der plötzlichen Trennung? Angeblich soll unter anderem die gemeinsame Quarantäne ein Grund für die Scheidung sein.

Das behauptete jetzt ein Insider gegenüber Entertainment Tonight. Demnach hatten Kelly und Brandon schon seit Längerem Probleme. Die 38-Jährige hatte offenbar gehofft, dass die gemeinsame Zeit in Isolation ihre Beziehung verbessern würde – lag damit aber wohl ziemlich daneben: "Dass sie ständig Zeit zusammen verbracht haben, scheint eine ohnehin schwierige Situation noch verschlimmert zu haben", meinte die Quelle. Dadurch sei der "Since U Been Gone"-Interpretin aufgefallen, dass ihre Liebe gescheitert ist: "Kelly wusste, dass sie ihrem Herzen folgen muss und ihr ist klar geworden, dass Scheidung ihre einzige Option ist."

Vor den Quarantänemaßnahmen seien Kelly ihre Eheprobleme nicht wirklich bewusst gewesen. Das habe vor allem mit ihrer Karriere und ihren vielen Auftritten zu tun, durch die sie sich offenbar immer wieder von ihren Problemen zu Hause ablenken konnte.

Getty Images Kelly Clarkson, US-amerikanische Sängerin

Getty Images Kelly Clarkson mit ihrer Familie bei der "Ugly Dolls"-Premiere

Getty Images Brandon Blackstock and Kelly Clarkson

