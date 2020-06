Prinz Harry (35) weiß, wie sich dieser Schmerz anfühlt! Der Royal verlor seine Mutter, Prinzessin Diana (✝36), im Alter von zwölf Jahren. In der Nacht zum 31. August 1997 hatte Lady Di einen Autounfall, an dessen Folgen sie starb. Ihr tragischer Tod brannte sich erbarmungslos in sein Gedächtnis ein. Aber diese schmerzhafte Erinnerung hält den 35-Jährigen offenbar nicht davon ab, anderen Betroffenen zu helfen!

Der 21-jährige Owen Richards verlor 2015 bei einem Terroranschlag in Tunesien seinen Bruder, Onkel und Großvater. Gegenüber Daily Mirror verriet er jetzt, wie Harry ihm letztes Jahr bei der Denkmal-Eröffnung für die 31 getöteten Briten persönlichen Beistand leistete. "Er sagte, ich muss über das, was passiert ist, reden. Er meinte, er weiß, wovon er spricht. Als er seine Mutter verlor, habe er kein Wort darüber verloren", gab der Brite preis. "Harry hat wirklich etwas daran gelegen, mir einen persönlichen Ratschlag zu geben, anstatt ein bedeutungsloses Gespräch zu führen", war sich der Überlebende sicher.

Im April 2017 sprach der Ehemann von Herzogin Meghan (38) im Mad World-Podcast noch darüber, dass er die letzten zwanzig Jahre seine Emotionen hinsichtlich des Todes seiner Mutter abschaltete. Mit professioneller Hilfe und der Unterstützung seines Bruders Prinz William (37) habe er gelernt, besser mit dem Verlust umzugehen, erzählte der Rotschopf damals.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana und Prinz Harry im August 1995 in London

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de