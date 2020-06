So ein rührender Post von Kris Jenner (64)! Das Oberhaupt der Kardashians ist eine wahre "Momagerin". Als Mutter von sechs Kindern legt sich der Reality-Star stets ins Zeug für die Töchter und den Sohn. Auch zu ihren Enkeln hat die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin einen guten Draht. Das beweist auch ihr neuester Post auf Social Media, mit dem sie der kleinen North (7) zu ihrem Ehrentag gratuliert.

Auf ihrem Instagram-Kanal lud die 64-Jährige ein entzückendes Throwback-Pic von sich, Kim (39) und North hoch. Das Foto zeigt die drei auf einer Wiese sitzend, North ist hier anscheinend noch einige Jahre jünger. Während Kim mit ihrer Tochter herumalbert, schaut Kris den beiden mit einem liebevollen Blick dabei zu. Wie viel ihr die Siebenjährige bedeutet, macht sie in dem dazugehörigen Kommentar deutlich. "Happy Geburtstag an meine schöne Enkelin Northie! Vom ersten Tag an hast du uns allen so viel Glück und Freude gebracht", schwärmte die Mutter von Kim gerührt. "Du bist so kreativ und talentiert und lustig und nett, und du hast das größte, beste Herz", lobte sie.

Das war nicht das erste Mal, dass Kris ihren Enkeln mit einem niedlichen Beitrag zum Geburtstag gratulierte. Auch Saint West (4) bekam im vergangenen Dezember von seiner Oma ein paar liebevolle Worte: "Du bist so ein süßer, witziger, netter und wunderbarer Junge, und ich liebe es, dein süßes Gesicht und dein wunderschönes Lächeln zu sehen."

Instagram / krisjenner Kris Jenner, Oberhaupt der Kardashians

Getty Images Kris Jenner bei der Los Angeles Ballet Gala 2020

Getty Images Kris Jenner im Februar 2020



