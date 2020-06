Na, erkannt? Ein paar Hinweise: Die US-Amerikanerin ist ein wahres Multitalent. Sie ist nicht nur Produzentin, Autorin, Sängerin und Schauspielerin, sondern auch eine erfolgreiche Stand-up-Comedian. Am wohl bekanntesten ist sie für ihre zahlreichen Auftritte in Saturday Night Live und "School of Rock". Außerdem war sie bereits mit dem TV-Moderator Jimmy Kimmel (52) und Schauspieler Michael Sheen (51) liiert. Welche Prominente könnte sich also hinter diesem sinnlichen Schnappschuss verbergen?

Es handelt sich um keine andere als Sarah Silverman (49)! Die Komikerin hat auf Instagram ein ungewohnt freizügiges Bild von sich geteilt. Darauf ist sie in einem gestreiften Bikini-Oberteil und einem lilafarbenen Höschen zu sehen. Der absolute Blickfang auf dem Foto ist allerdings ihr Dekolleté. "Ich habe eine bisher noch nie dagewesene Vitamin-D-Pause auf der Feuertreppe gemacht, und es fühlt sich so gut an", kommentiert die "A Million Ways to Die in the West"-Darstellerin ihren Post.

Ihre Follower scheinen von dem heißen Bikini-Pic absolut hingerissen zu sein. Der Musiker Reggie Watts schreibt nur: "Du siehst echt stark aus." Andere Fans fragten scherzhaft, wie Sarah es geschafft habe, während der Quarantäne so einen flachen Bauch zu behalten.

Getty Images Sarah Silverman bei der Oscar-Afterparty in Beverly Hills im Februar 2020

Getty Images Sarah Silvermnan bei einer Vorführung von "A Beautiful Day in the Neighborhood" in NYC 2019

Getty Images Sarah Silverman bei einem Festival in NYC im Oktober 2019

Habt ihr Sarah erkannt?



