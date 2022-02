Jennifer Lopez (52), Owen Wilson (53) und Maluma (28) erobern gemeinsam die große Leinwand! Die Superstars standen zusammen für den Kinofilm "Marry Me" vor der Kamera: In der Liebeskomödie spielt J.Lo die international erfolgreiche Popsängerin Kat Valdez, die ihren Verlobten Bastian (gespielt von Maluma) vor einem Millionenpublikum heiraten will. Allerdings betrügt er sie kurz vor der Trauung. Deshalb heiratet sie ganz spontan einen Mann namens Charlie Gilbert (gespielt von Owen Wilson) aus dem Publikum – und die romantisch-amüsante Geschichte nimmt ihren Lauf. Aber auch hinter den Kulissen hatten die Schauspieler jede Menge Vergnügen. Im Promiflash-Interview berichteten J.Lo, Owen, Maluma und Co. jetzt von der aufregenden Zeit am "Marry Me"-Set...

