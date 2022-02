Es war ein unschöner Moment für sie! Sarah Silverman (51) begeistert ihr Publikum seit vielen Jahren auf der Bühne und in TV-Shows. Gerade stand die Komikerin mit Owen Wilson (53) und Jennifer Lopez (52) für den Film Marry Me vor der Kamera. Doch die US-Amerikanerin kennt auch die Schattenseite des Erfolgs: Denn am Flughafen trat ihr einmal ein aufdringlicher Fan zu nahe. Im Promiflash-Interview erinnerte sie sich jetzt an die ärgerliche Situation.

Als Comedian werde man in der Öffentlichkeit anders angesprochen als andere Stars, erzählte Sarah im Gespräch mit Promiflash: "Die Leute haben das Gefühl, sie seien früher mit dir im Ferienlager gewesen, und sie sind gar nicht zurückhaltend." Das sei nicht immer passend – vor allem eine Situation sei ihr im Gedächtnis geblieben: "Ich stand einmal tränenüberströmt am Flughafen und dann kamen Leute an und wollten Selfies!" Sie habe sich damals eher wie ein Gegenstand als wie eine Person gefühlt, fügte die 51-Jährige hinzu.

Aus diesem Grund freue sie sich auch, nicht überall auf der Welt so bekannt zu sein wie andere Stars, betonte Sarah: "Ich gehe alleine in den Supermarkt und kaufe ein, ohne Bodyguards dabei zu haben." Sie lebe dadurch ein wesentlich normaleres Leben, sagte sie abschließend.

Owen Wilson und Jennifer Lopez in "Marry Me"

Sarah Silverman bei einem Festival in NYC im Oktober 2019

Sarah Silverman

