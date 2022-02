Jennifer Lopez (52), Maluma (28) und Owen Wilson (53) erobern im Moment gemeinsam die Kinoleinwände! In der Liebeskomödie "Marry Me" stürzt sich J.Lo als Popstar Kat Valdez zusammen mit Owen als Mathelehrer Charlie Gilbert in ein romantisch-amüsantes Abenteuer. Aber nicht nur der fertige Film enthält so einige humorvolle Szenen – auch hinter den Kulissen hatten die Darsteller jede Menge Vergnügen: Im Promiflash-Interview berichteten die "Marry Me"-Stars jetzt, wie viel Spaß sie am Set hatten!

"Zwischen den Aufnahmen wurde viel gelacht, während die Kameras neu eingestellt wurden und so weiter", rief sich die Parker-Darstellerin Sarah Silverman (51) verschiedene Drehpausen ins Gedächtnis. Gegenüber Promiflash verriet auch die US-amerikanische Komikerin Michelle Buteau, die in "Marry Me" Kats Assistentin Melissa spielt, dass sie das Projekt in sehr guter Erinnerung behält: "Die unvergesslichsten Momente waren die, als wir den Tag geschafft haben, wir waren wie: 'Das war gut, wir haben uns verbessert, wir haben unser Ziel erreicht, wir hatten ein warmes Mittagessen'", scherzte die 44-Jährige.

Maluma war von seinen Co-Stars und der Stimmung am Set in New York City ebenfalls ganz hin und weg. "Die Energie zwischen uns war beim Dreh wunderbar, das ganze Team hat sich so gut verstanden", schwärmte der "Sobrio"-Interpret.

Getty Images Sarah Silverman bei der Oscar-Afterparty in Beverly Hills im Februar 2020

Getty Images Michelle Buteau im Oktober 2021 in New York City

Getty Images Jennifer Lopez und Maluma bei der "Marry Me"-Premiere in Los Angeles

