Diese Burger dürften Leon Windscheid besonders gut geschmeckt haben. Im Dezember 2015 knackte der damals 26-Jährige als jüngster Kandidat bei Wer wird Millionär den Jackpot und wurde über Nacht zum Millionär. Dank seines Wissens und 15 richtig beantworteten Fragen konnte der Psychologe am Ende der Show das Preisgeld von einer Million Euro mit nach Hause nehmen. So hat Leon damals seinen Sieg gefeiert…

Im Interview mit RTL.de verriet er: "Gemeinsam mit meiner Freundin und meinen Eltern bin ich nach der Aufzeichnung zu McDonald's gefahren." Zu mehr war er offenbar nicht mehr in der Lage. Nach der Sendung sei er so fertig und ausgelaugt gewesen, dass sein Körper erstmal viel Zucker gebraucht hatte. Zu Hause habe es dann nicht mal mehr für einen Sekt zum Anstoßen gereicht, der Autor sei sofort ins Bett gefallen. Die große Feier ließ sich Leon dennoch nicht nehmen: "Für die richtige Party habe ich aber alle meine Freunde nach Münster in einen Club eingeladen."

Seine Gewinner-Folge hat er bis heute noch nicht angeschaut und das hat einen bestimmten Grund: "Es fällt mir schwer, mich im Fernsehen zu sehen", erklärte er gegenüber Bild. Die Sendung hatte er nach seiner Teilnahme regelrecht gemieden. Eine lange Zeit danach habe er keine Show mehr im TV gesehen.

