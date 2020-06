2015 ging für Leon Windscheid ein Traum in Erfüllung: Der damals 26-Jährige nahm bei Wer wird Millionär teil und nahm am Ende das Preisgeld von einer Million Euro mit nach Hause. Als jüngster Sieger überhaupt wurde der Münsteraner dank 15 richtig beantworteter Fragen zum Millionär. Am Montagabend wurde seine Sendung noch einmal bei RTL ausgestrahlt – doch die Folge hat sich der Psychologe selbst nie angeschaut.

Das verriet Leon gegenüber Bild. "Ich habe sie mir bisher noch kein einziges Mal angeschaut. Es fällt mir schwer, mich im Fernsehen zu sehen", offenbarte er im Interview. Es sei so ähnlich, wie für Menschen, die ihre eigene Stimme nicht auf dem Anrufbeantworter hören können. Der Autor hat die Quizshow nach seiner Teilnahme regelrecht gemieden: "Ich habe auch lange Zeit keine WWM-Sendungen mehr geschaut."

Das Geld hatte der Podcaster ziemlich schnell ausgegeben – verprasst hat er es allerdings nicht: "Ein Jahr nach meinem Gewinn hatte ich nichts mehr auf dem Konto. Ich habe das Geld in ein Haus und die MS Günther investiert", erklärte er weiter. Der Sieg habe ihm vor allem die Angst genommen, sich selbstständig zu machen: "Dafür bin ich sehr dankbar. Ohne den Gewinn hätte ich wahrscheinlich eine klassische Businesskarriere gemacht."

TVNOW / Stefan Gregorowius Leon Windscheid bei "Wer wird Millionär"

Instagram / leonwindscheid Leon Windscheid im Juli 2017

TVNOW / Stefan Gregorowius Leon Windscheid und Günther Jauch bei "Wer wird Millionär"

