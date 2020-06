Britney Spears (38) verpasst sich einen neuen, alten Look! Erst kürzlich sprach die Sängerin darüber, wie gerne sie sich wieder eine Ponyfrisur schneiden lassen würde. Aber dieser Haarschnitt erinnere die Popqueen an eine Zeit in ihrem Leben, in der sie an großen Selbstzweifeln litt! Jetzt hat der Weltstar offenbar seinen Frieden mit der Frisur geschlossen. Bei Britney feiert der Pony jetzt sein großes Comeback!

"Ich habe mir endlich einen Pony geschnitten", schrieb die "Oops!... I Did It Again"-Interpretin unter die beiden Instagram-Fotos, auf denen sie sich stolz mit ihrer neuen Haarpracht präsentierte. In einem rosafarbenen Bikini mit Leoprint posierte die Grammy-Gewinnerin in ihrem Garten und guckte dabei selbstbewusst in die Kamera. Auf dem zweiten Pic zeigte sie sogar ihren straffen Body inklusive durchtrainiertem Bauch! Dabei fielen die blonden, wuscheligen Haarsträhnchen ganz locker über ihre Stirn – und erinnern an den Look, den die 38-Jährige zu Beginn ihrer Karriere um die 2000er Jahre trug!

Ihre Fans waren von den Schnappschüssen hin und weg! "Du siehst aus wie im Jahr 1999", fiel einem User auf. "Die Ponyfrisur wird durch dich wieder richtig in", prognostizierte ein anderer Follower. Auch aus prominenter Riege erhielt die Tänzerin Lob. "Sieht so gut aus!", schwärmte Britney-Fan Riccardo Simonetti (27). Vanessa Hudgens (31) kommentierte mit einem schlichten "Süß!" Was sagt ihr zu Britneys neuem Haarschnitt? Stimmt unten ab!

Instagram / britneyspears Britney Spears im Jahr 2020

Getty Images Britney Spears bei ihrer "Baby One More Time"-Tour

MEGA Britney Spears, Sängerin



