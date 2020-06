Es war DIE Überraschung des Abends: Ex-Bachelor in Paradise-Kandidat Alexander Hindersmann (31) und Bachelor-Beauty Wioleta Psiuk (28) sind ein Paar! Das verkündete der Kuppelshow-Star nun ganz stolz im Netz – süßes erstes Pärchenfoto inklusive. Viele Details zu ihrer Beziehung haben die beiden bisher nicht verraten. Der Gammelbyer betonte jedoch, wie glücklich sie miteinander seien. So süß freuen sich ihre Freunde aus dem Rosen-Universum jetzt mit Alex und Wio!

Unter dem Instagram-Posting tummeln sich bereits etliche Gratulanten – darunter auch einige ehemalige Bachelor und Bachelorette-Kandidaten. "Wie schön, das freut mich für euch! Alles Gute für euch", freut sich beispielsweise Christina Graß (31) für die Turteltauben. "Glückwunsch an euch beide", jubelt Yeliz Koc (26). Auch Florian Hausdorfer und Domenico De Cicco (37) lassen süße Worte da.

Ob sich Wios Bachelor Sebastian Preuss (30) auch noch melden wird? Bis zuletzt waren die Fans – und wohl auch die Beauty selbst – sicher, der Kickboxer würde sich im Rosenfinale für sie entscheiden. Schließlich tauschten die beiden etliche Küsse aus und die Chemie schien zu stimmen. Doch am Ende ging der Fitness-Enthusiast als Single nach Hause.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Instagram / christina_grass_ Christina Graß, bekannt aus "Bachelor in Paradise"

TVNOW Sebastian Preuss und Wioleta Psiuk



