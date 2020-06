Liegt bei Sarah Almoril (22) und Cäcilia Zimmer Ärger in der Luft? Eigentlich waren die beiden nach ihrer gemeinsamen Teilnahme an der 14. Staffel von Germany's next Topmodel im Jahr 2019 enge Freundinnen geworden. Zusammen hatten sich die Influencerinnen entschieden, eine WG in Berlin zu gründen. Sarah war dafür von Schlüchtern bei Fulda in die Hauptstadt gezogen, Cäcilia hatte ihren vorigen Wohnsitz in Freiburg aufgegeben. Doch inzwischen scheinen die beiden nicht mehr zusammenzuwohnen.

Sarah sieht man auf Instagram weiterhin in der gewohnten Berliner Umgebung, während Cäcilia nur noch Storys aus ihrer Heimat Freiburg zu machen scheint. Unter den Posts der beiden Models fragen sich die Fans seit einigen Tagen: "Wohnt ihr noch zusammen in Berlin?" Besonders brisant: Die eigentlichen BFFs folgen sich nicht mehr gegenseitig in den sozialen Medien.

Für eine räumliche Trennung spricht außerdem, dass Cäcilia im Netz immer mal wieder von einem neuen Lebensabschnitt redet. Getreu dem Motto "Ein neuer Abschnitt startet mit einem neuen Haarschnitt", ließ sie sich kürzlich eine neue Frisur verpassen.

Instagram / sarahalmoril Sarah Almoril, Model

Instagram / caeciliaofficial Cäcilia und Sarah, September 2019

Instagram / caeciliaofficial Model Cäcilia Zimmer



