Die vergangene Zeit war nicht leicht für Kelly Clarkson (38)! Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Sängerin und ihr Partner Brandon Blackstock (43) nach sieben Ehejahren die Scheidung eingereicht haben – obwohl sie eigentlich stets als Vorzeigepärchen galten. Die genauen Gründe für das plötzliche Liebes-Aus sind bisher nicht bekannt. Es wird aber gemunkelt, dass die Quarantäne-Zeit der Beziehung den Todesstoß versetzt habe. Nun sprach Kelly erstmals nach der Trennung in einem Interview über die vergangenen Monate!

Zwar thematisierte die Blondine zu keinem Zeitpunkt direkt ihre Scheidung – allerdings gab sie gegenüber Glamour zu, sich in letzter Zeit auf einer "emotionalen Achterbahnfahrt" befunden zu haben. Dabei habe es sie besonders angestrengt, während der Isolation eine berufstätige Mutter zu sein. "Alles war so verrückt", erinnerte sich die Sängerin an ihre Empfindungen, die sich wohl auch auf die Trennung bezogen hatten. Von schlechten Phasen möchte sich Kelly allerdings nicht unterkriegen lassen: "Es passieren immer mal Dinge, die dich umhauen, aber gleichzeitig erkennst du irgendwann, dass es dich zu dem gemacht hat, was du bist. Man ist dankbar und ich bin ein sehr starker Mensch", reflektierte sie.

Kürzlich hatte ein Insider gegenüber Entertainment Tonight verraten, dass die Beziehung in der Quarantäne-Zeit zusätzlich gelitten habe. Zwar habe es zuvor schon gekriselt, die Probleme hätten sich dadurch aber noch verschärft. "Dass sie ständig Zeit zusammen verbracht haben, scheint eine ohnehin schwierige Situation noch verschlimmert zu haben", meinte die Quelle. Kelly habe sonst immer in ihren Auftritten Ablenkung gefunden.

Getty Images Brandon Blackstock and Kelly Clarkson

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

Jamie McCarthy/Getty Images for Entertainment Weekly Kelly Clarkson bei einer Fragestunde von Entertainment Weekly in New York City



