Wie ging es nach Are You The One? bei Melissa (23) und Dominic (24) weiter? Von Anfang an knisterte es bei den beiden Turteltauben gewaltig – seit der ersten Folge war das Pärchen in der Kuppelshow unzertrennlich. Als sie gemeinsam in die Matchbox gewählt wurden, kam der Schock: Die beiden sind kein Perfect Match, stattdessen verließ die Beauty mit Laurin (22) die Villa. Gegenüber Promiflash verraten die beiden jetzt diese süßen News: Melissa und Dominic sind nach der Sendung tatsächlich ein Paar geworden!

Nach dem Finale haben der Hottie und die 23-Jährige offenbar ziemlich viel Zeit miteinander verbracht. Zurück in Berlin, hätten sich die Turteltauben fast jeden Tag getroffen, wie die Blondine im Promiflash-Interview offenbart. "Dann war schon relativ früh für uns klar, dass das sehr gut passt und gut harmoniert und die Gefühle immer größer werden." Irgendwann habe ihr Liebster sie gefragt, ob sie in einer festen Beziehung sei. "Und jetzt sind wir seit Ostern ein Paar", erklärt sie.

Vor der Frage war Dominic zwar nicht sonderlich nervös, überstürzen wollte er dennoch nichts: "Ich gehe grundsätzlich nur eine Beziehung ein, wenn ich mir mit der Frau alles vorstellen kann", meint er gegenüber Promiflash. Melissa wisse, dass er es lieber langsam angehe, um sich am Ende wirklich sicher zu sein. Für den 24-Jährigen sei der Beziehungsstatus sehr wichtig.

Anzeige

Instagram / dominic.ewig Der "Are You The One?"-Kandidat Dominic Ewig

Anzeige

Instagram / melissa.ayto Melissa, TV-Star

Anzeige

Instagram / dominic.ewig Dominic Ewig im Februar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de