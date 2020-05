Ist diese Liebesgeschichte etwa vorbei, bevor sie richtig angefangen hat? Eigentlich schien die Kuppelshow Are You The One? für Melissa (23) und Dominic Ewig (24) blendend loszugehen. Zwischen den beiden hatte es gleich nach dem Einzug gefunkt und die zwei könnten nicht mehr Gemeinsamkeiten haben. Blöd nur, dass die Turteltauben nach ihrem Date eine böse Nachricht erwartete: Sie sind kein Perfect Match! Wie geht es nun für die Immobilienkauffrau und den Influencer weiter?

Auf sein Herz hören oder nach dem richtigen Match suchen? Das war in Folge fünf der RTL-Sendung die große Frage. "Man kann sagen, da sind Gefühle. Da ist auf jeden Fall eine ganz, ganz starke Bindung von meiner Seite aus", erklärte Dominic. Trotz negativem Match-Ergebnis möchte er niemand anderen als die 23-Jährige kennenlernen. Die Blondine war von diesem Plan allerdings nicht so ganz überzeugt.

"Es ist natürlich eine schwierige Situation, weil wir ganz genau wissen, dass wir es nicht sind", erklärte Melissa. Zwar wolle sie mit Domi auch weiterhin Zeit verbringen, sich aber gleichzeitig die Chance auf ihren von Experten ermittelten, perfekten Partner auch nicht verbauen: "Wenn wir irgendwie herausfinden sollten, dass unser Perfect Match irgendjemand anderes ist, dann guckt man halt, wie es denn mit der Person ist." Sie wolle schließlich das Ziel des TV-Spiels erreichen. Das war ein Schlag für den Fitnessfan. Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Romanze weiterentwickelt.

TVNOW Melissa und Dominic bei "Are You The One?"

Instagram / melissa.ayto Melissa, "Are You The One?"-Kandidatin

TVNOW Ferhat und Melissa



