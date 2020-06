Die beiden schweben auf Wolke sieben! Dominic Ewig (24) und Melissa (23) lernten sich bei Are You The One? kennen. In der Kuppelshow erlebten sie schon einige Höhen und Tiefen – vor allem als die Blondine nicht mit Domi, sondern mit Laurin als Perfect Match die Villa verließ. Doch das konnte die beiden nicht trennen: Gerade erst verkündeten sie, dass sie seit einigen Wochen in einer festen Beziehung sind. Im Promiflash-Interview sprechen sie jetzt über ihre Gefühle zueinander.

Die beiden sind nach der Show offenbar total happy miteinander: "Ich kann schon von mir behaupten, dass ich verliebt bin", offenbart der Student gegenüber Promiflash. Verknallt sei er aber schon in der Villa gewesen. Nach der Show habe er sich dann aber endgültig in die Immobilienkauffrau verguckt – er würde sogar von Liebe sprechen. "Ja, das sehe ich genauso", bestätigt Melissa die Gefühle zu ihrem Freund.

Auch die magischen drei Worte sind schon zwischen dem Pärchen gefallen. "Ja, das war tatsächlich schon", verrät Melissa im Gespräch mit Promiflash. "Ich liebe dich" wollte aber keiner der beiden überstürzt sagen, dabei ließen sie sich Zeit: "Irgendwie kam es mir so vor, als ob sie gewartet hätte, dass ich das zuerst sage", meint das Male-Model. Er habe die Liebeserklärung allerdings als Erstes von ihr hören wollen.

Instagram / dominic.ewig Dominic Ewig im April 2020

Instagram / melissa.ayto Melissa, TV-Star

Instagram / dominic.ewig Der "Are You The One?"-Kandidat Dominic Ewig



