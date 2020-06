Paola Maria (26) gibt ein spannendes Schwangerschafts-Update! Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Fotografen Sascha Koslowski (33), erwartet die YouTuberin derzeit ihr zweites Kind. Inzwischen hat die Beauty ihren Fans auch schon verraten, dass das Baby – wie ihr Erstgeborener Leonardo (1) – ebenfalls ein Junge wird. Zwar hat die Mama gerade erst die Halbzeit der Schwangerschaft hinter sich, trotzdem kann der kleine Mann es wohl kaum noch erwarten, endlich das Licht der Welt zu erblicken: Schon jetzt hat Paola Übungswehen!

Das berichtet die 26-Jährige ihren Fans nun in ihrem neusten YouTube-Video. "Ich spüre ihn jetzt schon sehr, sehr intensiv", verrät Paola über ihr Baby. "Gestern hatte ich sogar schon Senkwehen, und die waren definitiv stärker als beim Leo damals", schildert die Zweifach-Mami in spe weiter. Bei ihrem Erstgeborenen habe sie diese Kontraktionen kaum mitgekriegt.

Doch ist es in Paolas Fall nicht noch ein bisschen zu früh für Übungswehen? Nein, tatsächlich liegt die Mutter laut Baby und Familie.de damit genau im Zeitplan. Demnach beginnt der Uterus einer Schwangeren in der Regel um die 20. Woche herum, sich in Form von leichten Kontraktionen auf den Geburtsvorgang vorzubereiten, was als Spannungsgefühl wahrgenommen werden kann.

