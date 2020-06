Der flauschige Vierbeiner war sehr beliebt in der Promi-Welt! Gerade erst wurde bekannt, dass der berühmte Kater Bob, der Streuner, vor Kurzem leider gestorben ist. Dies teilten ein britisches Verlagshaus und sein Herrchen James Bowen via Social Media mit. Der treue Weggefährte half seinem Herrchen aus der Drogensucht, worüber dieser schließlich ein Buch schrieb, welches dann zudem verfilmt wurde. Bei der Filmpremiere traf Bob sogar auf Herzogin Kate (38)!

In einem Promiflash-Interview von damals sprach James über sein Treffen mit der Duchess of Cambridge: "Es war eine Ehre, sie kennenzulernen. Sie begrüßte Bob und kraulte ihn hinter den Ohren. Es gefiel ihm." Natürlich war auch Bobs Co-Star Luke Treadaway, der in "Bob, der Streuner" James darstellte, ein riesiger Fan des felligen Freundes. Gegenüber der Berliner Zeitung erzählte er, wie viel Spaß er mit der Fellnase während der Dreharbeiten hatte. "Bob hat fleißig mitgemacht. Er hat seine Sache wirklich gut gemacht", sagte der Schauspieler.

Im Netz zeigte sich die Community über den Tod des Katers bestürzt und nahm Abschied von ihm. "Ich finde es sehr traurig, dass Bob, der Streuner gestorben ist. Aber ich glaube, er hatte ein tolles, aufregendes Katzenleben – und er hat der Welt gezeigt, dass auch eine kleine Katze den Unterschied im Leben eines Menschen machen kann", schrieb ein Fan auf Twitter.

Anzeige

Getty Images James Bowen mit seinem Kater Bob

Anzeige

Action Press Kater Bob, James Bowen und Luke Treadaway, November 2016

Anzeige

Instagram / streetcatnamedbob James Bowen mit Kater Bob

Wusstet ihr, dass Kater Bob einmal Herzogin Kate getroffen hatte? Ja, wusste ich schon... Nein, aber voll schön! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de