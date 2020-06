Alles Gute zum Geburtstag Willi Herren (45)! Der deutsche Schauspielstar hatte bisher ein turbulentes Jahr. Erst musste er Privatinsolvenz anmelden und dann gab er auch noch den zweiten Schicksalsschlag bekannt: Er und seine Frau Jasmin haben sich getrennt. Glücklicherweise konnten sich die beiden Turteltauben aber inzwischen wieder zusammenraufen. Jetzt hat der Ballermannsänger einen weiteren Grund zur Freude: Der gebürtige Kölner feiert seinen 45. Geburtstag! Anlässlich seines Ehrentages gibt es nun einen kleinen Karriererückblick!

Bereits 1992 ergatterte Willi sein erstes Engagement in der Kultserie Lindenstraße. In der erfolgreichen TV-Show verkörperte er für stolze 15 Jahre die Rolle des Oliver "Olli" Klatt. Als Bösewicht sorgte er dort vor allem bei Mutter Beimer alias Marie Luise Marjan (79), ihren Nachbarn und vor allem ihrem Sohn Klaus immer wieder für Ärger. Es ging sogar so weit, dass der TV-Fiesling den Beimer-Spross in die rechtsradikale Szene hineinzog, da er mit einer Gruppe Neonazis sympathisierte. Nach einem Brandanschlag und weiteren diversen Erpessungsgeschichten stirbt Olli schließlich den Serientod bei einem Autounfall. In einer der letzten Folgen des ARD-Formats trat er dann noch einmal als Geist in Erscheinung.

Nach seiner Zeit in der "Lindenstraße" hatte Willi einige Auftritte in Sendungen wie dem Dschungelcamp – in dem er 2004 den dritten Platz belegte – und auch zuletzt in Das Sommerhaus der Stars. An der Realityshow nahm der zweifache Vater letztes Jahr gemeinsam mit Jasmin teil.

