Die zweite Schwangerschaft ist kein Zuckerschlecken! Im April sorgte Paola Maria (26) für eine schöne Überraschung: Sie gab bekannt, dass sie und ihr Mann Sascha Koslowski (33) erneut Nachwuchs erwarten. Nach Leonardo (1), der Ende 2018 das Licht der Welt erblickte, gesellt sich bald schon ein weiterer Sohnemann zur kleinen Familie dazu. Ein Weilchen dauert es allerdings noch, bis sie ihr Baby in den Armen halten können: Für Paola ist jetzt die zweite Hälfte der Schwangerschaft angebrochen – sie verrät jetzt, dass sie gerade mit nervigen Beschwerden zu kämpfen hat!

"Dann kommen wir zu meiner emotionalen Situation – und die sieht nicht so gut aus. Ich bin ein Wrack", erklärte Paola nun in ihrem neuen YouTube-Video, in dem sie ein ausführliches Update zum zweiten Baby gibt. "Nein, Spaß! Aber ich bin superschlecht gelaunt. Ich bin wirklich so schlecht gelaunt, ich bin traurig", machte die Brünette deutlich. Gerade ihr Umfeld – insbesondere ihr Liebster – tue ihr deshalb besonders leid: "Der kriegt das nämlich leider immer ab, und zwar auch für Kleinigkeiten, genauso wie ich wegen Kleinigkeiten traurig werde." Paola würden aktuell schlicht und einfach die Glücksgefühle fehlen.

Damit mache sie vollkommen andere Erfahrungen als in ihrer ersten Schwangerschaft. "Bei Leonardo war ich ein Honigkuchenpferd", erinnerte sich die Web-Bekanntheit. "Ich habe gestrahlt, ich habe gelächelt, für mich war alles witzig, und jetzt ist einfach alles anstrengend", zog sie ihr Fazit hinsichtlich ihrer momentanen Gefühlslage.

Instagram / paola Paola Maria, Influencerin

Instagram / paola Paola Maria und ihr Mann Sascha Koslowski

Instagram / paola Paola Maria und ihr Sohn Leo



