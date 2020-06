So wurde Claudia Oberts (58) Herz gebrochen! Die Modeunternehmerin, die zuletzt in der Reality-Show Promis unter Palmen zu sehen war, ist dafür bekannt, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt. Besonders gerne redet die TV-Bekanntheit nicht zuletzt über das Thema Männer. Erst vor Kurzem hat sie alte Erinnerungen ausgegraben und erzählt: Ihre erste große Liebe hat sie unheimlich verletzt.

In der dritten Episode des neuen TVNow-Formats The Diva in Me verrät die Lebefrau lachend, dass sie kein Problem damit habe, Männer für eine Nacht zu finden. Einen ernsteren Ton schlägt die berühmte Dauer-Singlefrau an, als sie von den drei Drag Queens, den Gastgeberinnen der Show, gefragt wird, ob sie sich nicht eine dauerhaftere Beziehung wünschen würde. Daraufhin gesteht sie: "Doch, es fehlt mir, aber leider [...] habe ich schon so manchen Sturm erlebt. Es gab auch zwei, die mir das Herz herausgerissen haben." Besonders ihre erste Liebe habe die Wahlhamburgerin sehr verletzt. Er habe ihr nach einem gemeinsamen Skiausflug mitgeteilt, dass es zwischen ihnen vorbei sei und sich anschließend sogar über ihre Tränen lustig gemacht.

Aber nicht nur Claudia spricht über ihren Herzschmerz, sondern auch Gastgeberin Barbie Breakout. Bei ihrem ersten großen Liebeskummer habe sie Drag als Fassade benutzt, um über ihren Ex hinwegzukommen. "Wenn ich mich auftranse und rasend aussehe, dann lasse ich den Trauerkloß zu Hause", erklärt sie.

Claudia Obert auf dem Forsthof Nienhagen im Juni 2020

Claudia Obert im Mai 2020

Claudia Obert und Barbie Breakout im Juni 2020



