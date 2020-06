Dass Sarah Almoril (22) nicht nur Modeln kann, hat sie bereits 2019 während ihrer Teilnahme bei Germany's next Topmodel bewiesen. In einer Folge kam es dazu, dass die Blondine ein Lied singen musste. Schnell war den Zuschauern klar, dass Sarah auch in Bezug auf die Gesangskunst talentiert ist. Auf ihrem Social-Media-Account bot sie deshalb in den vergangenen Monaten immer wieder Einblicke in ihre zweite Leidenschaft. Mit Erfolg, wie sich zeigt, denn Sarah bringt nun ihren ersten eigenen Song heraus.

"Heartbroken Kid" heißt die Single, die ab dem 26. Juni in voller Länge zu streamen sein wird. Auf Instagram hat Sarah allerdings schon einen kurzen Vorgeschmack darauf gegeben. Promiflash verrät sie nun, was sie zu dem Lied bewegt hat: "Mich hat eine persönliche Situation zu dem Song inspiriert. Es sind schon Emotionen, die ich selbst durchgemacht habe und mit denen sich, denke ich, sehr viele Menschen identifizieren können." Worum es genau geht, behält die Wahl-Berlinerin noch für sich.

Tatsächlich ist "Heartbroken Kid" nur die erste von einigen Singles, die noch folgen werden. Für die Aufnahmen arbeitet Sarah mit einem Produzententeam aus dem Saarland zusammen. Die Zuständigen waren durch die Instagram-Storys der einstigen GNTM-Teilnehmerin auf sie aufmerksam geworden. "Es war eine traumhafte Zusammenarbeit und wir verstehen uns auch auf der persönlichen Ebene extrem gut, es ist wirklich ein Herzensprojekt", erklärt Sarah.

Anzeige

Instagram / sarahalmoril Sarah Almoril, Model

Anzeige

Instagram / sarahalmoril Sarah Almoril, Model

Anzeige

Instagram / sarahalmoril Sarah Almoril im April 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de