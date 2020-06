Fürst Albert von Monaco (62) und seine Familie trauern um eine Angehörige. Vor ein paar Tagen war die Nachricht öffentlich geworden, dass seine Cousine Elisabeth-Anne de Massy im Alter von 73 Jahren in einem Krankenhaus in Monaco gestorben ist. Die Todesursache ist bisher noch nicht bekannt gegeben worden. Eine Woche nach ihrem Tod kamen die Adligen nun zusammen, um die Baronin zu Grabe zu tragen.

Die Trauergemeinde war in Schwarz gekleidet und trug aufgrund der aktuellen Lage Mundschutze, wie Bilder belegen. Albert verließ an der Seite seiner Frau Charlène (42) und weiteren Familienmitgliedern die örtliche Kathedrale Note-Dame-Immaculée. In den Reihen der Adelsfamilie standen bei der Trauerfeier auch Alberts Schwestern Caroline von Hannover (63) und Stéphanie von Monaco (55) sowie die Kinder der Verstorbenen, Melanie Antoinette und Jean-Leonard Taubert.

Das Verhältnis zwischen dem 62-Jährigen und seiner Cousine war stets gut gewesen. Das Oberhaupt der Familie Grimaldi ist auch Pate ihres Sohnes Jean-Léonard, der aus ihrer ersten Ehe mit Bernard Alexandre Taubert-Natta stammt.

Getty Images Fürst Albert II. und seine Familie bei Elisabeth-Anne de Massys Beerdigung

Getty Images Elisabeth-Anne de Massy, Cousine von Fürst Albert



