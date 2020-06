Lange müssen die Fans von How to Sell Drugs Online (Fast) nicht mehr warten! Im vergangenen Jahr feierte die deutsche Coming-of-Age-Komödie rund um den Schüler Moritz Zimmermann (gespielt von Maximilian Mundt), der sich als Drogendealer selbstständig macht, große Erfolge. Vor Kurzem wurde die Serie sogar mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Jetzt steht die zweite Staffel in den Startlöchern: Die neuen Folgen sollen schon in wenigen Wochen erscheinen!

Achtung Spoiler!

Wie Netflix bekannt gibt, soll die Fortsetzung ab dem 21. Juli auf dem Streamingportal zu sehen sein. Insgesamt werden sechs Episoden in einer Länge von jeweils 30 Minuten erscheinen. Darin dreht sich alles um die Weiterentwicklung von Moritz' Start-up, das er sich mit seinem Kumpel Lenny (Danilo Kamperidis) aufgebaut hat. Nachdem sie im Drogenbusiness Fuß gefasst haben, wollen sie nun ihren Vertrieb ankurbeln, um noch größere Erfolge zu erzielen. Doch dadurch wächst auch die Gefahr, der sie sich aussetzen...

Neben der vielversprechenden Handlung können sich die Fans auch auf eine neue Figur in der Serie freuen: Die Schauspielerin Lena Urzendowsky wird fortan das Computergenie Kira verkörpern.

