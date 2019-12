2019 neigt sich dem Ende zu. In den vergangenen zwölf Monaten gab es unzählige neue Produktionen auf Netflix zu sehen, die bei den Zuschauern einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Von fesselnden Filmen wie "The Irishman" über packende Serien wie "You – Du wirst mich lieben" bis hin zu spannenden Dokumentationen wie "Ted Bundy: Selbstporträt eines Serienmörders" war das Spektrum breit gefächert. Nun hat die Streaming-Plattform die beliebtesten Netflix-Eigenproduktionen der Deutschen aufgelistet – und sogar eine deutsche Serie ist mit dabei!

Netflix hat gleich mehrere Top-Ten-Listen mit den erfolgreichsten Serien, Filmen und Dokumentationen veröffentlicht, die der Streamingdienst zu den Formaten erklärt, die in Deutschland am häufigsten angesehen wurden – genaue Zahlen sind nicht bekannt. Dabei stammen die meisten Produktionen aus Spanien, Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Mit "How to Sell Drugs Online (Fast)" hat es aber auch ein deutsches Netflix-Original unter die zehn meist gesehenen Serien des Jahres geschafft. Die Dramedy konnte sich mit dem pfiffigen Mix aus Liebe, Freundschaft und dem schnellen illegalen Geld den fünften Rang sichern. Andere deutsche Produktionen haben es nicht ins Ranking geschafft.

An der Spitze der beliebtesten Serien der Deutschen steht "The Witcher". Dabei ist US-amerikanisch-polnische Fantasyserie, die auf der Geralt-Saga von Andrzej Sapkowski basiert, erst am 20. Dezember erschienen. Wie diese Konstellation zusammenkommt, lässt Netflix bisher unkommentiert.

Top 10 aller Kategorien

1. "The Witcher"

2. "6 Underground"

3. Haus des Geldes – Staffel drei

4. "Murder Mystery"

5. "Triple Frontier"

6. "Jumanji: Willkommen im Dschungel"

7. Sex Education

8. "Isn't It Romantic"

9. Stranger Things – Staffel drei

10. "The Irishman"

Top 10 Filme

1. "6 Underground"

2. "Murder Mystery"

3. "Triple Frontier"

4. "Jumanji: Willkommen im Dschungel"

5. "Isn't It Romantic"

6. "The Irishman"

7. "The Perfect Date"

8. "El Camino: Ein 'Breaking Bad'-Film"

9. "Falling Inn Love"

10. "The Knight Before Christmas"

Top 10 Serien

1. "The Witcher"

2. "Haus des Geldes" – Staffel drei

3. "Sex Education"

4. "Stranger Things" – Staffel drei

5. "How to Sell Drugs Online (Fast)"

6. "The Umbrella Academy"

7. "You – Du wirst mich lieben" – Staffel zwei

8. Tote Mädchen lügen nicht – Staffel drei

9. "Élite S2"

10. "Love, Death & Robots"

Top 10 Dokumentationen

1. "Unser Planet"

2. "Ted Bundy: Selbstporträt eines Serienmörders"

3. "Das Verschwinden von Madeleine McCann"

4. "Don’t F**k With Cats: Die Jagd nach einem Internet-Killer

5. "Formula 1: Drive to Survive"

6. "Streetfood"

7. "Der Mensch Bill Gates"

8. "Cambridge Analyticas großer Hack"

9. "HOMECOMING – Ein Film von Beyoncé"

10. "FYRE: The Greatest Party That Never Happened"

Top 10 Familientitel

1. "Du gegen die Wildnis"

2. "Lost in Space – Verschollen zwischen fremden Welten" – Staffel zwei

3. "Raising Dion"

4. "Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands"

5. "Es war einmal… das Leben"

6. "Fast & Furious Spy Racers"

7. "The A List"

8. "Malibu Rescue – Die Serie"

9. "Dragons – Die jungen Drachenretter"

10. "Greenhouse Academy" – Staffel drei

Netflix Penn Badgley in "You – Du wirst mich lieben"

Anzeige

Netflix Bjarne Mädel in "How to Sell Drugs Online (Fast)"

Anzeige

Netflix Henry Cavill in "The Witcher"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de