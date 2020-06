Das war wohl nichts! Bei Are You The One? suchten 21 flirthungrige Singles ihre Perfect Matches, die eigens von Experten auserwählt wurden. Obwohl sie kein Perfect Match waren, machten kürzlich Dominic (24) und Melissa (23) ihre Beziehung öffentlich. Auch bei Kevin und Kathi (25) scheint es in Sachen Liebe geklappt zu haben. So hofften Fans auch auf süße Liebesnews von dem Perfect Match René (29) und Michelle. Die beiden sind jedoch nach wie vor Single!

Wie sie in einem Instagram-Livestream bestätigten, wurde aus ihnen nach der Show kein Liebespaar, obwohl die Experten da anderer Meinung waren. "Ich verstehe die Experten, dass sie dich mir zuordneten", gab René zwar zu, aber es habe nicht gefunkt, was auch an den momentanen Umständen liegen könne. Der Reality-TV-Teilnehmer wohne in Österreich und konnte nicht nach der Show nach Deutschland einreisen, um seinen Perfect Match weiter kennen zu lernen. "Man muss nicht immer als Liebespaar herausgehen. Wir sind trotzdem superhappy", fand Michelle.

Im Laufe des Gesprächs teilten die TV-Bekanntheiten jedoch mit, dass sie sich doch sehr auf einer Wellenlänge befinden. "Ich habe komplett die gleiche Denkweise wie du", schwärmte René. Ihre Follower wollen das Single-Dasein der beiden also nicht so leicht hinnehmen. "Ist es wirklich fix? Wollt ihr es nicht noch mal versuchen?", fragte ein User hoffnungsvoll. "Es ist leider keine Liebe entstanden", stellte Michelle klar.

Anzeige

Instagram / renep__ René, TV-Star

Anzeige

Instagram / michelledahmen_ Michelle Dahmen, TV-Star

Anzeige

Instagram / michelledahmen_ Michelle Dahmen im Jahr 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de