Ist Valentina Pahde (25) etwa wieder verliebt? Die schöne Schauspielerin hielt ihr Privatleben zuletzt eher aus der Öffentlichkeit heraus: So präsentierte sie nach ihrer Trennung von Raúl Richter (33) im Herbst 2016 zunächst keinen neuen Partner im Netz und erklärte in Interviews zudem, Single zu sein. Doch nun scheint die GZSZ-Darstellerin wieder auf Wolke sieben zu schweben – oder wer ist der Hottie, mit dem Valentina hier so innig posiert?

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Blondine am Freitagabend einen zuckersüßen Schnappschuss, der bei ihren Fans direkt einige Spekulationen auslöste: Auf dem Foto hält die gebürtige Münchnerin Händchen mit einem halb verdeckten jungen Mann, der glücklich lacht. Zu der vermeintlichen Pärchen-Aufnahme schrieb Valentina: "Endlich..." und postete zudem ein Herz-Emoji und das Hashtag #love – ein eindeutiges Indiz dafür, dass sie hier ihre Beziehung öffentlich macht?

Für die Fans der 25-Jährigen ist klar: Valentina zeigt hier definitiv ihren Liebsten! "Wenn es das ist, was ich glaube, dann freue ich mich unglaublich für dich, liebe Valentina!", schrieb ein Follower zu dem Beitrag, ein anderer kommentierte mit: "Ich wünsche euch das Allerbeste!"

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde und ein junger Mann

TVNOW / Bernd Jaworek Valentina Pahde, Schauspielerin

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde im Dezember 2019



